По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 58 пациентов с ОРВИ.

В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 236 621 исследование на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 170 258 исследований).Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 3 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 276, больных с признаками внебольничной пневмонии – 48. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 58 пациентов с ОРВИ и 99 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.