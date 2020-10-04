Африканский еж - идеальный питомец, рассказывает хозяйка. Он не издает звуков, тихо бегает и никому не мешает.

Каких только четвероногих не заводят сегодня в квартирах и домах! Хоть и не всегда получается приютить питомца, о котором мечтаешь. Вот Алина Болдырева всегда хотела завести мопса или таксу. Но из-за аллергии на шерсть завела.. Африканского ежа! У него есть немного волос на животе, но они не вызывают аллергической реакции. Ежа зовут Зелибоба. По словам Алины, он очень напоминает неулюжего персонажа из "Улицы Сезам".Алина Болдырева:- Колючки у африканского ежа сами по себе мягкие в отличие от обычного ежа. Но, конечно же, если вы разозлите это милое существо, то оно моментально выпустит колючки. Но в других случаях он будет спокойно сидеть у вас на ручках с мягкими иголочками.Африканский еж - идеальный питомец, рассказывает хозяйка. Он не издает звуков, тихо бегает и никому не мешает. Его можно купать раз в три-четыре месяца. Плавать он не особо любит, но умеет.А его любимая игрушка - втулка от туалетной бумаги. У Зелибобы также очень хороший аппетит. Так как он маленький хищник, вряд ли станет есть овощи или фрукты. Его рекомендуется кормить кошачьим или собачьим кормом премиум-класса. А также перепелиными яйцами и куриным мясом.Алина - студентка , поэтому ночами не спит. И в этом они с Зелибобой похожи. Днем он сладко спит, пока девушка на учебе. А ночью хищник бегает в колесе. Спит он очень мило - во флисовом мешочке и никуда не убегает. В среднем карликовые ежи живут до пяти лет. Но если правильно за ними ухаживать, то они могут прожить на два-три года больше. Ежика можно приучить к рукам. Правда, усидчивостью он не отличается, но погладить можно.Алина Болдырева:- Африканские ежи приносят в дом уют. А также будут умилять вас ежедневно. Поэтому я уверена, что это существо можно назвать мягким и пушистым питомцем несмотря на наличие колючек.