Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела

Участковыми уполномоченными ОМВД России по Александровскому району при проведении профилактических мероприятий выявлен ряд нарушений миграционного законодательства, совершенных 33-летним жителем города Карабаново.В период с января по март текущего года мужчина направлял в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места проживания в своей квартире. Однако, намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемого не было.Как сообщили в УМВД России по Владимирской области,в настоящее время установлено 11 эпизодов противоправной деятельности, совершенных фигурантом.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений:фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, и фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.