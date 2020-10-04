К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу: г. Камешково, ул. Карла Либкнехта у д. 4, кв. 2а. На место незамедлительно выехали спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. Эвакуировано 10 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)