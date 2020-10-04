Многие политологи убеждены, что Лукашенко готовится передать власть своему сыну. При этом часть экспертов полагает, что президентское кресло после Батьки займет другой подготовленный человек.

Многие политологи убеждены, что Лукашенко готовится передать власть своему сыну. При этом часть экспертов полагает, что президентское кресло после Батьки займет другой подготовленный человек.В Белоруссии уже которую неделю не утихают народные волнения. Александр Лукашенко пытается доказать, что держит ситуацию под контролем, а в протестах участвуют "проплаченные Западом марионетки".Некоторые политологи сходятся во мнении, что уверенность Батьки в своих силах слабеет с каждым днем. Именно поэтому одним из наиболее безопасных вариантов для называют передачу власти преемнику.Культуролог Сергей Киселев высказался на тему того, какими качествами должен обладать новый лидер Белоруссии. Эксперт убежден, что на смену батьки придет выходец из силовых структур или государственного аппарата.Политолог подчеркнул, что кандидатов на данный момент предостаточно. Готовые к должности президента персоны есть в разного рода общественных организациях.Киселев подчеркнул, что глава государства должен быть образованным гражданином. Крайне важно, чтобы приоритетным вектором политики нового лидера были дружественные отношения народов России и Белоруссии, подчеркнул культуролог.Киселев добавил, что для белоруссов наиболее подходящим вариантом развития событий в стране является проведение досрочных президентских выборов. При этом участвовать в них не должен.