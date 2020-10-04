В регионе продолжается борьба с коварной инфекцией.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 54 человека, зараженных коронавирусом, заявили 4 октября в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.Кроме того, три человека скончались, а двое - выздоровели.С начала пандемии в области вирус выявили в общей сложности уже у 7483 человек. Из них 226 умерло от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 5975 человек. Ситуация с ковид-19 в области все еще сохраняется непростой.