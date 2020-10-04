Русский исход начался осенью 1920 - ровно сто лет назад. Спасаясь, сотни тысяч русских покинули Россию. Одним из эмигрантов был наш земляк Владимир Зворыкин.

Русский исход начался осенью 1920 - ровно сто лет назад. Спасаясь, сотни тысяч русских покинули Россию. Одним из эмигрантов был наш земляк Владимир Зворыкин - создатель телевидения. Екатерине Тамановой слово.Екатерина Таманова:- Телевизор сейчас есть в каждой доме,офисе и даже в наручных часах .Находясь во Владимире можно увидеть, то что происходит за тысячи километров. Фантастика, да и только сказали бы сто лет назад. Обыденной реальностью передачу изображения на расстоянии для всего мира сделал Владимир Зворыкин. Изобретатель родом из Мурома подарил миру телевидение.Владимир Зворыкин был младшим ребенком в семье купца первой гильдии Козьмы Зворыкина. На пароходах отца юный Владимир чинил неисправности в электросети судов, и уже тогда всерьез увлекался физикой. Воспоминаниями из детства он делился со своим биографом.Но до мирового открытия было еще далеко. Окончив реальное училище в Муроме, Зворыкин поступает в Технологический Институт в Петербурге. Именно здесь он участвует в первых опытах по "дальновидению", а перед собой ставит цель -создать систему электронного телевидения. Продолжит образование Владимир Зворыкин в Париже. Но недолго. Первая мировая война изменит его планы, и Владимир вернется на родину, вступит в ряды белой армии. На фронте узнает об октябрьском перевороте, но революцию не примет. В Сибири будет воевать под командованием Колчака. В 1919 году его командируют в Нью-Йорк за оборудованием, и там он узнает , что возвращаться некуда. С этого момента начнется история Зворыкина -американца. В 31 году Зворыкин создаст иконоскоп , вот такую передающую электронную трубку. Теперь она в качестве экспоната хранится в Палатах.Александр Капусткин, заместитель генерального директора "Владимиро-Суздальского музея заповедника" по развитию:- Изготовлен примерно в 1940-е годы. Использовался в телевизорах компании РСИЭй - радио компании Америки, где собственно Зворыкин и работал руководителям лаборатории. Именно работая в этой организации, корой руководил тоже русский эмигрант Давит Сарнов. Он запатентовал свое изобретение, его внедрил.В основе работы иконоскопа - явление внешнего фотоэффекта. Который тоже открыл наш земляк физик Столетов. Сейчас такая трубка на аукционе стоит больше ста тысяч рублей, а тогда она была в каждом телевизоре. Кроме иконоскопа, у Зворыкина - более 120 изобретений, в их числе - цветное телевидение, микроскопы и военные разработки. Владимир Зворыкин не забывал своих корней, делился опытом и с советскими коллегами, вел деловую переписку. В фондах музея сохранилось одно из таких писем. Зворыкин несколько раз приезжал в СССР , но от предложения остаться отказался. Хотя по России тосковал, вспоминает внучка изобретателя.Сандра Кнудсен - внучка Владимира Зворыкина:- Он и его жена готовили в основном только русские блюда,ходили на русские концерты и у них было много друзей в Америке, которые покинули Россию, так же как и он. Когда они собирались вместе, они устраивали вечеринку ели пирожки, выпивали немного водки и очень много чая и говорили, говорили о России.Только один раз после эмиграции Владимиру Козьмичу удалось побывать в родном Муроме . Пройти по улицам детства, увидеть Оку и родительский дом , тогда уже муромский краеведческий музей. Только через 50 лет после этого события на родине отца телевидения установили памятник Зворыкину. Студент Володя, приехавший на каникулы из Петербурга , еще не знает, какая судьба его ждет.Екатерина Таманова, Мария Платанюк, Александр Голубев. Вести Владимир.