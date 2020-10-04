Автомобильные покрышки, пожарные рукава, кувалда, тяжёлые гири – всего пять секций.

На спортплощадке пожарно-спасательной части №14, расположенной в городе Коврове, начальствующий состав 4-го ПСО принял участие в пожарном многоборье. Молодые и крепкие пожарные, в боёвках и дыхательных аппаратах, упражнялись с необычными спортивными снарядами. Автомобильные покрышки, пожарные рукава, кувалда, тяжёлые гири – всего пять секций.Занятия по пожарному кроссфиту тренируют функциональную выносливость, а специально разработанные упражнения для пожарных имитируют ситуации, которые возникают при тушении пожара. Во время борьбы с огненной стихией, пожарным-спасателям часто приходится применять силу. Вскрытие дверей, разбор кровли или стен дома – на пожаре надо это делать быстро.Ударами кувалды нередко приходится сбивать замки на воротах, за которыми бушует пламя, а упражнение «Выпад с пожарным рукавом», используется для укрепления мышц ног и имитирует подъём в обмундировании с оборудованием на 9-й этаж.Пожарный кроссфит позволяет не только поддерживать хорошую физическую форму, но и морально готовит к преодолению возможных трудностей, встречающихся на пожарах.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)