Специально к акции ребята подготовили плакаты. Сюжеты на картинках трактуются однозначно и призывают водителей не садиться за руль в состоянии опьянения.

В рамках профилактической кампании «Неделя безопасности дорожного движения» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно с активом воспитанников местного детско-юношеского центра провели акцию «Пьянство за рулем убивает». Главная задача мероприятия – профилактика управления транспортом водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и привлечение внимания к проблеме аварий, происходящих по вине нетрезвых водителей. Акция проходила у парка им. В.А. Дегтярева, на одной из самых оживленных улиц Коврова.Специально к акции ребята подготовили плакаты. Сюжеты на картинках трактуются однозначно и призывают водителей не садиться за руль в состоянии опьянения.Обращаясь к автомобилистам, участники акции напомнили, что, нетрезвый водитель представляет угрозу для всех участников дорожного движения и призвали сообщать в ОГИБДД обо всех известных фактах нетрезвой езды.(Фото: пресс-служба МВД России по Владимирской области)