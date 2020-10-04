У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания

Заместитель главврача по терапевтической службе владимирской ОКБ Майра Буланова рассказала о том, как медики спасали тяжелого ковид-больного. Историю спасения опубликовал региональный депздрав.У 40-летнего мужчины в июле начался насморк, через несколько дней температура тела повысилась до 37,1 – 38 градусов. Он отправился к врачу. Рентген показал пневмонию легких.Владимирца лечили в пульмонологическом отделении по месту жительства по всем требованиям, но самочувствие его не улучшалось, а наоборот становилось все хуже. Вскоре развилось легочное кровотечение. Мужчина попал в реанимацию. Когда кризис миновал, стало известно, что легкие поражены на 80%. Пациенту требовалась постоянная кислородная поддержка.Мужчину постоянно обследовали на наличие коронавируса, но только третий тест подтвердил диагноз. Его сразу перевели в ОКБ. Врачи после первого же осмотра предположили, что вместе с COVID-19 у мужчины может быть или туберкулез легких, или системный васкулит – аутоиммунное заболевание с развитием почечно-легочного синдрома. Кроме того, добавилось тяжелое заболевание почек – быстропрогрессирующий нефрит. Завлабораторией Светлана Бредун подтвердила предположение пульмонологов о развитии орфанного заболевания – АНЦА-ассоциированного системного васкулита (разновидность васкулита, при котором в крови определяются антинейтрофильные цитоплазматические антитела – АНЦА).Врачи приняли решение о том, что медлить нельзя и пора начинать агрессивную терапию. Риск оказался оправданным: состояние пациента перестало ухудшаться, потом наступило «плато», а спустя неделю мужчина медленно пошел на поправку.После того, как он вылечился от коронавируса, его перевели в нефрологическое отделение ОКБ для продолжения лечения АНЦА-васкулита. Для лечения выбрали мощный препарат.К октябрю пациент настолько восстановился, что стал готов вернуться на работу. Лабораторные тесты свидетельствуют об излечении от Covid-19 и достижении ремиссии АНЦА-васкулита. Высока вероятность, что здоровье у владимирца восстановится полностью. Но ему будет необходимо пройти поддерживающую терапию и тщательное диспансерное наблюдение.