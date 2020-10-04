Он работает в капюшоне и его мало кто знает в лицо. Уличный художник Мишкин оставляет граффити на улицах города.

Его называют владимирским Бэнкси. Он работает в капюшоне и его мало кто знает в лицо. Уличный художник Мишкин оставляет граффити на улицах города. Причем, они органично вписываются в урбанистические пейзажи. Будто всегда там существовали. Социальные проблемы, взросление, становление личности. Что хотят рассказать миру уличные художники? И что думают о таком творчестве владимирцы? Мы встретились с Мишкиным на его персональной выставке - она прошла на Большой Московской.Опасность подстерегает нас везде и требует внимательности и собранности, которая порой теряется- так художник написал о своем арт-объекте на Вокзальной. Образ Принца Персии - отражение городской среды. Которая окружает нас в период взросления.Этот тетрис недавно появился на улице Мира. Игру знают во всех уголках планеты, до 2018 года она занимала первое место в мире в списке компьютерных игр. Кстати, изобрел ее советский программист Алексей Пажитнов. Игра была абсолютно бесплатной. А изобретатель даже не думал извлекать из нее выгоду. Об этом инсталляция Мишкина - о бескорыстности.Художнику нравится изображать персонажей из денди, комиксов и игрушек 90-ых. Например, на Октябрьском проспекте живут Черепашки ниндзя. На Лыбедской магистрали - персонаж из игры Марио.Который будто ждал этого взаимодействия, рассказывает в соцсетях Мишкин. Он выбирает и болееродныесюжеты. Например, бабушкино лоскутное одеяло расстелилось на улице Разина. Таинственный лес вырос на улице Балакирева. А окно в детство открыто на проспекте Строителей. Художник редко показывает свое лицо и предпочитает псевдоним - Мишкин.Мишкин художник:- Я не то, чтобы скрываюсь. Люди меня многие знают, лицо свое я не прячу. Но при этом я не мешаю личную жизнь с творческой.Его любимая работа - на Лыбедской магистрали. Возле площади Фрунзе художник оставил «Делориан» - автомобиль Марти Макфлая из фантастического фильма «Назад в будущее». Металлические трубы и природа вписались в арт-объект , представленный Мишкиным. По его словам, именно так выглядела река Лыбедь. Работа заняла неделю. Причем, трудиться пришлось не только над рисунком.Мишкин художник:- Очень интересная история. Мне приходилось выкашивать кусты. Руками я их. Все в камышах было, в зарослях. Я какие-то палки клал, чтобы можно было по трубам прыгать. То есть я потратил много времени на выкашивание этого. Только потом я уже приступил к рисованию.Мишкин не только занимается уличным искусством. Он пишет картины по мотивам фотографий Виктора Фадина, владимирского фотографа. «МИМО» - это их совместный проект. «Мы покажем вам то, МИМО чего вы проходите каждый день» -главный девиз выставки. Эту работу Мишкин посвятил людям, которые совершают добрые поступки и не афишируют их.Мишкин художник:- У которых внутри красота. И вот эти цветы произрастают изнутри, но при этом они скрыты от мира. В капюшоне у человека, который закрылся от всех.Что же думают сами владимирцы об уличном искусстве?Дарья Одинцова:- Мне кажется, для любого города это очень здорово, это ярко. Это украшает улицы.Вечерний Владимир. Тишина, туман. Неоновый свет. Виктору Фадину нравится тема одиночества в городе. Одна из его любимых - фотография гостиницы «Заря». Ему даже удалось продать несколько копий. Чем она так нравится горожанам? По словам Виктора, «Заря» олицетворяет Владимир больше, чем Золотые ворота. Но для местных. Каждый смотрит, сколько на улице градусов.Виктор Фадин фотограф:- Туристы сюда едут зачем? Золотые ворота, Успенский собор и прочие храмы. Это очень распространено в культуре. А Заря.. Заря просто город олицетворяет.Лариса Ульянова - директор института искусств ВлГУ, оказалась на выставке случайно. По ее словам, приятно, что творят не только профессиональные художники. Ведь главное - не наличие образования. Идеи важнее.Лариса Ульянова директор института искусств ВлГУ:- Очень важно приобщиться и понять вообще такое дыхание почувствовать современной молодежи. Если не андеграудное, то по крайней мере современных арт-практик. Очень интересно, на мой взгляд. И очень приятно видеть одухотворенные лица здесь.Заново влюбиться в свой город. Прочувствовать атмосферу и захотеть прогуляться. Именно этого от зрителей хотят художники. Чтобы владимирцы не проходили МИМО.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.