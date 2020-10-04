Проект приурочен к празднованию международного Дня педиатра и Дня матери.

С 1 октября впервые во Владимире стартовал конкурс «Наш Любимый ВРАЧ». Он продлится до 31 октября. Проект приурочен к празднованию международного Дня педиатра и Дня матери.Голосование за любимого доктора пройдёт на портале нашлюбимыйврач.рф. Свою признательность любимому врачу можно выразить 4 различными способами: написать признание, оставить отзыв, рассказать историю или нарисовать рисунок.На торжественной церемонии награду получат 10 лучших медицинских работников в 2-х номинациях:врач-педиатр (5 победителей),детский врач-специалист (5 победителей).(Фото:Pixabay)