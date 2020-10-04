А какой он, современный учитель?

Этого дня ждут все учителя. В понедельник российские педагоги получат поздравления и цветы от любимых учеников. А какой он, современный учитель? Супруги Александр и Александра Кирилловы недавно вернулись из Китая , где обучали английскому языку китайских малышей. Сейчас они живут и преподают во Владимире. Какими методиками они пользуются и чем отличаются их занятия от стандартных - в школе?Китай продолжает стремительно развиваться, поэтому английский язык дети учат с пеленок. Китайские школы и детские сады нанимают иностранных учителей. Причем, необязательно носителей языка. Главное - хорошее произношение и умение ладить с малышами. Александра Кириллова год работала в российской школе. Но со взрослыми. В Китае ее учениками стали ребята от 2,5 до 4 лет.Александра Кириллова преподаватель английского языка:- Это мои маленькие любимые пандочки, классные классные детишки. И вы можете задаться вопросом: это реально вообще? Для детей от 2,5 лет выучить английский? Да, это реально. Они на самом деле начинают говорить. Они поют песенки, начинают повторять слова))В детском саду ребенок говорит только на английском, рассказывает Александра. Потому что это точно пригодится в жизни. Кстати, многие родители языка не знают - они общались с девушкой с помощью жестов. Почти все китайские дети ходят в частные детские сады. И везде - полное погружение в язык.Александра Кириллова преподаватель английского языка:- Мы начинаем урок с разговора про календарь.То есть дети до четырех лет знают дни недели,месяца, времена года. Как сказать привет, пока, спросить как дела.. То есть все с помощью этого календаря они могут сказать.Все игры должны быть подвижными и интерактивными, уверен супруг Александры Александр Кириллов. Современных детей трудно удивить стандартными уроками с заучиванием слов и текстов.Александра Кириллова преподаватель английского языка:- То есть, допустим, у меня в школе в тренинг-центре все домашнее задание было на телефоне. То есть китайский учитель открывал специальный юнит. Вот мы что-то прошли, они это открывают и проверяют себя прямо в телефоне.К сожалению, в России пока мало учебных пособий, похожих на китайские. Поэтому приходится проявлять фантазию. В этом помогают стандартные компьютерные программы и Zoom - в приложении для видеконференций тоже много возможностей. Александр даже увлекся программированием - чтобы создавать свои игры.Александра Кириллова преподаватель английского языка:- Нам помогает очень сильно обычный пауэр поинт даже. Вот, заучивание слов с помощью нажатия. Ребенок сам нажимает - black, orange, pink,blue, green. И по, другому сейчас, к сожалению, никак, потому что современный ребенок не будет просто сидеть и читать. Это работало бы в Советском Союзе.Но сейчас не будет, потому что ему банально в телефоне интереснее, вот и все.Поэтому нужно сделать так, чтобы телефон был у него где-то еще.Сегодня мир настолько открыт, что интересы у детей могут быть очень разными, рассказывают Кирилловы. Поэтому одного учебника со стандартным набором тем - недостаточно. Как и заучивания слов и чтения текстов. Важнее с ребенком разговаривать. Только так можно привить любовь к языку.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.