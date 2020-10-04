А какой он, современный учитель?
Этого дня ждут все учителя. В понедельник российские педагоги получат поздравления и цветы от любимых учеников. А какой он, современный учитель? Супруги Александр и Александра Кирилловы недавно вернулись из Китая , где обучали английскому языку китайских малышей. Сейчас они живут и преподают во Владимире. Какими методиками они пользуются и чем отличаются их занятия от стандартных - в школе?
Китай продолжает стремительно развиваться, поэтому английский язык дети учат с пеленок. Китайские школы и детские сады нанимают иностранных учителей. Причем, необязательно носителей языка. Главное - хорошее произношение и умение ладить с малышами. Александра Кириллова год работала в российской школе. Но со взрослыми. В Китае ее учениками стали ребята от 2,5 до 4 лет.
Александра Кириллова преподаватель английского языка:
- Это мои маленькие любимые пандочки, классные классные детишки. И вы можете задаться вопросом: это реально вообще? Для детей от 2,5 лет выучить английский? Да, это реально. Они на самом деле начинают говорить. Они поют песенки, начинают повторять слова))
В детском саду ребенок говорит только на английском, рассказывает Александра. Потому что это точно пригодится в жизни. Кстати, многие родители языка не знают - они общались с девушкой с помощью жестов. Почти все китайские дети ходят в частные детские сады. И везде - полное погружение в язык.
Александра Кириллова преподаватель английского языка:
- Мы начинаем урок с разговора про календарь.То есть дети до четырех лет знают дни недели,месяца, времена года. Как сказать привет, пока, спросить как дела.. То есть все с помощью этого календаря они могут сказать.
Все игры должны быть подвижными и интерактивными, уверен супруг Александры Александр Кириллов. Современных детей трудно удивить стандартными уроками с заучиванием слов и текстов.
Александра Кириллова преподаватель английского языка:
- То есть, допустим, у меня в школе в тренинг-центре все домашнее задание было на телефоне. То есть китайский учитель открывал специальный юнит. Вот мы что-то прошли, они это открывают и проверяют себя прямо в телефоне.
К сожалению, в России пока мало учебных пособий, похожих на китайские. Поэтому приходится проявлять фантазию. В этом помогают стандартные компьютерные программы и Zoom - в приложении для видеконференций тоже много возможностей. Александр даже увлекся программированием - чтобы создавать свои игры.
Александра Кириллова преподаватель английского языка:
- Нам помогает очень сильно обычный пауэр поинт даже. Вот, заучивание слов с помощью нажатия. Ребенок сам нажимает - black, orange, pink,blue, green. И по, другому сейчас, к сожалению, никак, потому что современный ребенок не будет просто сидеть и читать. Это работало бы в Советском Союзе.Но сейчас не будет, потому что ему банально в телефоне интереснее, вот и все.Поэтому нужно сделать так, чтобы телефон был у него где-то еще.
Сегодня мир настолько открыт, что интересы у детей могут быть очень разными, рассказывают Кирилловы. Поэтому одного учебника со стандартным набором тем - недостаточно. Как и заучивания слов и чтения текстов. Важнее с ребенком разговаривать. Только так можно привить любовь к языку.
Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.