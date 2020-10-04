Даша изучала каштановые листья, обращалась к специальной литературе. Она узнала, что натуральных средств для борьбы с каштанами практически не существует.

А воспитанники Кванториума не перестают удивлять своими исследованиями. Даша Емельянова уже трижды становилась победителем всероссийских конкурсов. А тема у нее серьезная - лечение каштанов от охридской моли. Даша изучала каштановые листья, обращалась к специальной литературе. Она узнала, что натуральных средств для борьбы с каштанами практически не существует. И девушка поставила цель: сделать органическое средство.Дарья Емельянова ученица Кванториума:- Этот проект я начала в 2018 году . Когда летом обнаружила коричневые пятна на листьях конского каштана. Меня эта тема очень заинтересовала - чем могут быть вызваны эти пятна? Я узнала, что эти пятна вызваны охридским миньором - каштановой молью. И меня очень обеспокоило состояние каштанов в нашем городе.Это переросло в масштабное исследование. Девушка даже составила карту каштанов во Владимире. Их оказалось не так много - всего около двухсот. И все они требуют ухода. Из книг по ботанике Даша узнала: против каштановой моли помогают бороться простые экологичные средства. Лаванда, ель, тысячелистник, хозяйственное мыло и спирт. Девушка смешала эти средства в большой концентрации и попробовала на каштанах. "Лекарство" оказалось рабочим - резким запахом оно отпугивало моль, и листья каштана чувствовали себя лучше. Единственная загвоздка: средство не водостойкое. Поэтому после каждого проливного дождя его приходится наносить заново, иначе моль возвращается. Поэтому сейчас Даша ищет новую идеальную формулу для своего средства.Дарья Емельянова ученица Кванториума:- Это декоративная культура, она используется для облагораживания городов. И наш город - не исключение. У нас много конских каштанов. И портится не только внешний вид дерева, но и внешний вид города. И поэтому я подумала, что было бы здорово вылечить каштан, к тому же эту тему еще никто не исследовал, насколько мне известно. Точнее, исследовал, но средства универсального и экологически чистого еще для решения этой проблемы нет.