На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 223 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 223 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.58 - во Владимире24 - в Муромском районе22 - в Гусь-Хрустальном районе21 - в Ковровском районе13 - в Суздальском районе11 - в Юрьев-Польском районе11 - в Вязниковском районе9 - в Кольчугинском районе9 - в Собинском районе9 - в Александровском районе8 - в Киржачском районе8 - в Петушинском районе8 - в Гороховецком районе4 - в Меленковском районе4 - в Камешковском районе2 - в Селивановском районе1 - в Радужном1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 114 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).