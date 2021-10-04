На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 223 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 223 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
58 - во Владимире
24 - в Муромском районе
22 - в Гусь-Хрустальном районе
21 - в Ковровском районе
13 - в Суздальском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Вязниковском районе
9 - в Кольчугинском районе
9 - в Собинском районе
9 - в Александровском районе
8 - в Киржачском районе
8 - в Петушинском районе
8 - в Гороховецком районе
4 - в Меленковском районе
4 - в Камешковском районе
2 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
1 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 114 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).