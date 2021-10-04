Алису Аксёнову - Героя Труда Российской Федерации, музейного деятеля с мировым именем - наградил...

Алису Аксёнову - Героя Труда Российской Федерации, музейного деятеля с мировым именем - наградил президент Владимир Путин.Указом главы государства Алиса Ивановна Аксёнова награждена Орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.Музейная легенда. Так говорят об Аксёновой. Более полувека Алиса Ивановна стояла во главе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Её усилиями он, образованный в 1958-м на базе двух небольших музеев во Владимире и Суздале, стал одним из крупнейших в стране. Напомним, 13 марта этого года выдающийся музейный и общественный деятель Алиса Аксёнова отметила своё 90-летие. В регионе прошёл большой поздравительный марафон в честь Героя Труда России. Напомним, Алиса Аксёнова - первой в стране из представителей музейного сообщества была удостоена звезды Героя Труда.