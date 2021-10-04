Новые дороги во Владимире - как результат работы проекта Единой России Городская среда. Главную...

Новые дороги во Владимире - как результат работы проекта "Единой России" "Городская среда". Главную оценку дают жители. Подробности - в нашем репортаже.Вместо разбитой дороги - идеальное покрытие и безопасные тротуары. Благодаря проекту "Единой России" "Городская среда" отремонтирован бульвар, соединяющий улицу Василисина с Нижней Дубровой. Это стало возможным благодаря новому составу совета народных депутатов. 25 избранников представляют партию "Единая Россия".Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов города Владимира:- Достигли договоренности с администрацией города о том, что ежегодно будет направляться 50 миллионов рублей на исполнение наказов избирателей. Это позволит решать проблемы в округах гораздо оперативнее. Прорыва этого удалось достичь благодаря тому, что Совет народных депутатов города Владимира сегодня - единая команда.Родители школьников неоднократно обращались с просьбой восстановить дорогу, которая не ремонтировалась с 1994 года. Подъехать к 39-й гимназии было невозможно.Светлана Матюшина, заместитель директора гимназии №39 г. Владимира:- И когда мы появились здесь после отпуска в конце августа, не узнали подъезд к нашей школе. Прекрасная дорога и для родителей, и для учеников. Самая хорошая дорога - это безопасная и удобная. Она такой и стала.Новый хоккейный корт на улице Лакина и детская площадка - еще один пример выполнения наказов избирателей. По словам депутата Андрея Степанова, детские площадки - один из приоритетов. В 2021 году на реализацию этого проекта выделено 2 миллиона рублей.Андрей Степанов, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- В план на следующий год мы поставили 11 новых детских площадок. В 2023 году планируем облагородить забором и покрытием детские площадки, в последние два года планируем сделать тротуары.Председатели домов отмечают: диалог с депутатами налажен. Вопросы благоустройства территорий обсуждают ежедневно.Наталья Григорова, председатель дома №135 по улице Лакина, г. Владимир:- Сразу нас услышал, сразу говорит, что делать и во всем помогает. Мне очень нравится. Слаженная работа.Андрей Слюнков, житель дома №131 по улице Лакина, г. Владимир:- Для нас необходимо было сделать дорогу асфальтовую возле дома, необходимо было сделать освещение вокруг дома и подъездов. А также парковку за домом. Все эти вопросы нам помог решить Андрей Викторович.Сейчас депутаты формируют программу выполнения наказов на 2022-й год. Особое внимание - общественным пространствам в микрорайонах и благоустройству городских дворов.Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир".