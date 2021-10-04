Почему федеральное правительство не видело в нём угрозы для партии власти?
Чем запомнился жителям Владимирской области Губернатор Владимир Сипягин?
Общеизвестно, что регулярная сменяемость власти – одна из важнейших составляющих демократии. И, как показывает новейшая история, во Владимирской области она присутствует в полной мере. В течении последних 8 лет тяжёлый груз ответственности за судьбу региона несли на своих плечах уже 3 Губернатора: Николай Виноградов (КПРФ), Светлана Орлова
(«Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР), который передал бразды правления в руки своего преемника.
Недавно в «Белом доме» официально объявили – Владимир Сипягин переходит на работу в Государственную Думу. Он написал заявление о досрочном сложении губернаторских полномочий, документ уже направили в администрацию президента. На новое место работы Сипягин отправится после того, как соответствующий указ 4 октября подписал Владимир Путин.
- Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области, оценивал, где у меня будет больше возможностей обеспечить её ресурсами для очередного рывка вперёд – на федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что амбициозные планы, которые мы с вами задумали, и уже начатые проекты будет проще реализовать на более высоких позициях. Для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимы федеральное содействие и поддержка, - объясняет своё решение Владимир Сипягин в официальном обращении к жителям области.
Также, он пообещал, что будет содействовать своему преемнику на губернаторском посту в воплощении всех начинаний, направленных на дальнейшее развитие региона и рост благополучия его жителей.
Что известно о Владимире Сипягине?
Владимир Сипягин родился в 1970 году в Харькове. В регион, Губернатором которого он станет в будущем, переехал в начале 1990-х годов. Прежде чем начать строить политическую карьеру, Сипягин долгое время работал в различных бизнес-структурах. В 2013 году он стал депутатом регионального Законодательного Собрания по списку ЛДПР (фракцией которой в дальнейшем руководил). В облпарламенте Сипягин возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Также, на протяжении 2 лет (2013-2015 гг.) он был координатором Владимирского регионального отделения ЛДПР.
Первый раз Владимир Сипягин баллотировался на должность Губернатора Владимирской области в сентябре 2013 года. Успешной попытку назвать сложно – он занял 3 место набрав всего 3,8% голосов. Однако спустя 5 лет ситуация резко изменилась. На волне протестных голосования против действовавшего на тот момент губернатора Светланы Орловой, во 2 туре выборов ничем не примечательный депутат ЗакСобрания победил, набрав 57% голосов.
В первые же дни на губернаторском посту Сипягин столкнулся с серьёзной проблемой – из региональной администрации начался отток чиновников, занимавших руководящие должности. Многие вице-губернаторы уволились в течение считанных недель. Сипягин начал формировать собственную команду. Однако в Законодательном Собрании крайне неохотно согласовывали кандидатов на должности вице-губернаторов, которых он выдвигал.
Далее следовала длинная череда «баталий» с муниципалами, поводом для которых становились вопросы финансирования, «мусорная реформа», проблемы с общественным транспортом и состояние больниц. Сипягина часто критиковали за неудачную административную реформу, напоминали о невыполненном обещании создать коалиционное правительство, вменяли в вину кадровую чехарду.
Однако, несмотря на всё, по мнению некоторых экспертов г за 3 года Владимир Сипягин сумел наладить более-менее нормальные отношения как с местными, так и федеральными элитами. В громкие скандалы он не ввязывался. Скорее всего, в администрации президента его не рассматривали как угрозу «Единой России» в регионе. Депутаты могли активно критиковать губернатора, контролировать многие его действия и кадровую политику. Будет ли такая возможность при новом губернаторе - ещё неизвестно.