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<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2021-chem-zapomnilsya-zhitelyam-vladimirskoj-oblasti-gubernator-vladimir-sipyagin.html" target="_blank">Чем запомнился жителям Владимирской области Губернатор Владимир Сипягин?</a> - Почему федеральное правительство не видело в нём угрозы для партии власти?