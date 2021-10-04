4 октября православные чтят память святого апостола Кодрата.

4 октября православные чтят память святого апостола Кодрата.Кодрат Афинский был епископом и проповедовал христианствоязычникам. За это его избили камнями, заточили в темницу и морили голодом, отчего он и скончался.4 октября хорошей приметой считается много работать. Если увас есть подчиненные, им стоит уделить особое внимание. Нельзя разжигатьрабочие конфликты и ссориться, это может повлечь неудачи на весь следующий год.В день Кодрата не стоит давать деньги в долг и покупатьчто-то крупное. Нужно сразу закрывать входную дверь и не стоять на пороге,чтобы не привлечь беду.Не стоит планировать сватовство или даже свадьбу на этот день,так как по поверью пара может расстаться раньше срока.Работа будет вознаграждена богатством и благополучием. Если естьвозможность работать с землей – это сулит величайшие блага. Хорошей приметой 4октября считается завтрак овсяной кашей.Если на Кодрата к вечеру замечается потепление, скоро погодаиспортится. А вот резкое похолодание предвещает раннюю зиму. Ясный день ссильным ветром сулит холодную зиму.4 октября не стоит дарить посуду, а также передавать пустуюкухонную утварь из рук в руки. Нельзя отказывать нуждающимся и обижать людей. Стоитзаняться домашними делами и даже затеять генеральную уборку.