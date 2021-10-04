Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в России нового праздника – День отца. Его будут отмечать каждое третье воскресенье октября.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в России нового праздника – День отца. Его будут отмечать каждое третье воскресенье октября."В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", – сказано в президентском указе.Идею об установлении Дня отца вынесло на обсуждение в июле Министерство труда и социальной защиты России. Инициатива поступила от Анна Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного по правам ребенка.У граждан России есть запрос на такой праздник, отметила она. Кузнецова считает, что это позволит восполнить недостаток внимания в к теме отцовства.Путин на встрече с общественностью 25 августа выступил с одобрением инициативы. "Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим" – сказал президент.