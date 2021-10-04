Таврида-Арт - самый знаменитый фестиваль в России для творческой молодежи. Он проходит в...

"Таврида-Арт" - самый знаменитый фестиваль в России для творческой молодежи. Он проходит в Капсельской бухте в Крыму. В течение пяти дней участники встречаются с лучшими специалистами в сфере медиа, театра, музыки, танцев. В этом году на фестивале собрались 5 тысяч человек, в том числе и 18 представителей Владимирской области. Репортаж Анастасии Сахаровой.Реквием Джузеппе Верди открыл фестиваль "Таврида-Арт". Его исполнили молодые музыканты - Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Государственная академическая хоровая капелла.Вечером - концерты, днем - образовательная программа. Министр культуры России Ольга Любимова, музыкант Сергей Шнуров, телеведущий Эрнест Мацкявичюс. С лекцией "Синтез науки и искусства" выступил помощник Президента России Андрей Фурсенко. Он призвал молодых ученых продвигать задумки. А государство поможет грантами.67 победителей со всей страны получили около 42 миллионов рублей. Екатерина Романова благодаря Тавриде попала в новую для себя сферу - кино. И скоро опубликует первую книгу.Екатерина Романова, г. Химки, Московская область:- Мы настолько сдружились с нашей командой и нашим режиссером, что мои навыки копирайтера как-то аккуратно перетекли в область сценариев. Теперь я понимаю, что этому нужно учиться, что это классное направление. Можно сказать, что Таврида дала мне новые возможности.А у Кристины Александровой сбылась мечта. Ее песни услышал мир. В Капсельской бухте девушка познакомилась с талантливыми исполнителями, которые вышли на сцену с ее песней "Океаны".Кристина Александрова, г. Тверь, Тверская область:- Я просто сидела на Тавридовских качелях около моря, очень долго смотрела на них и слушала бит, который мне скинули.. И поняла, что можно сочинить про океан. Почему бы и нет?Катя Зинова, студентка РАНХиГС, участница из Владимира по направлению "Танцы". Танцоры со всей России объединились и записали видео на фоне горно-морских пейзажей Капсельской бухты. На время она стала их домов.Екатерина Зинова, участница фестиваля Таврида -АРТ, г. Владимир:- Тепло, удобно, уютно, палатка большая. Достаточно много места. И вещи положить, и вдвоем разместиться.Почти две с половиной тысячи палаток - на пустынной равнине Крыма. В них пять дней жила творческая молодежь. Фестиваль не состоялся бы без волонтеров. А чем волонтер отличается от участника?Вадим Ножкин, г.Москва:- В первую очередь волонтер меньше спит! 3-4 часа есть. Мои тимы, которые отвечают за микрогруппы, спят еще меньше.Поспать можно и в очереди за зарядкой телефона - на специальных станциях. А в очереди за хлебом и арбузом с полевой кухни можно простоять час.Каждый год на склонах Тавриды появляются новые арт-объекты. Их задумывают и реализовывают сами участники. Маяк, алые паруса, солнце,киты, глобус. И одна из самых крупных философских скульптур - "Человек смотрящий в море".Александр Петров, республика Мордовия:- Символизирует мысли человека, который смотрит в свое будущее и смотрит на море, вдохновляется видами. Меня вдохновляет простотой и символизмом. Простая железная конструкция с большой смысловой нагрузкой.Попасть на творческий кластер могут и целые семьи благодаря проекту "Родные любимые" от "Большой перемены". Они расписали буквы арт-объекта. С одной стороны буквы семья Титовых изобразила своих кота Ирисона и собаку Дейла. А с другой - себя.Алексей Титов, г. Уфа:- Узнаете, это муж? По форме носа можно понять, что это я. А это я - по размерам жена и дочка наша.730 образовательных и развлекательных событий одновременно - за несколько дней. Лекции, мастер-классы, концерты, выступления клубов исторических реконструкций, мюзиклы. "Таврида-Арт" снова и снова подтверждает статус "самого масштабного молодежного фестиваля" в стране. В этом году онлайн-трансляции фестиваля посмотрели 30 миллионов раз.Сегодня главная конкуренция в мире - конкуренция за таланты. Об этом на сцене арт-фестиваля заявил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Поэтому важно объединять одаренных людей. Хотя бы раз в год.Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир"