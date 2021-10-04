Где невозможен проезд спасательной техники, почему скоро завоют тревожные сирены и когда появится...

Где невозможен проезд спасательной техники, почему скоро завоют тревожные сирены и когда появится виртуальный музей пожарной охраны – эти и другие темы в обзоре руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерины Мищенко.