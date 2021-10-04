Новым руководителем депздрава назначен калужанин Константин Баранов. С лета этого года Баранов работал советником губернатора по медицине. 4 октября стало известно, что его назначили

Новым руководителем депздрава назначен калужанин Константин Баранов. С лета этого года Баранов работал советником губернатора по медицине. 4 октября стало известно, что его назначили руководить владимирским здравоохранением.