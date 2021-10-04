Новым руководителем депздрава назначен калужанин Константин Баранов. С лета этого года Баранов работал советником губернатора по медицине. 4 октября стало известно, что его назначили
<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2021-konstantin-baranov-naznachen-direktorom-departamenta-zdravooxraneniya-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Константин Баранов назначен директором департамента здравоохранения Владимирской области</a> - Новым руководителем депздрава назначен калужанин Константин Баранов. С лета этого года Баранов работал советником губернатора по медицине. 4 октября стало известно, что его назначили
[url=https://33live.ru/novosti/04-10-2021-konstantin-baranov-naznachen-direktorom-departamenta-zdravooxraneniya-vladimirskoj-oblasti.html]Константин Баранов назначен директором департамента здравоохранения Владимирской области[/url] - Новым руководителем депздрава назначен калужанин Константин Баранов. С лета этого года Баранов работал советником губернатора по медицине. 4 октября стало известно, что его назначили