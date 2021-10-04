Константин Баранов назначен директором департамента здравоохранения Владимирской области. Он...

Константин Баранов назначен директором департамента здравоохранения Владимирской области. Он являлся советником губернатора по медицинским вопросам. Почти полгода эта должность оставалась вакантной.Напомним, что 1 октября 2021 года временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Ольга Гребнева оставила свою должность. Она координировала и контролировала работу трёх департаментов: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения.Константин Баранов родился в Смоленске. Окончил Кишинёвский государственный мединститут по специальности «Педиатрия». По 2020 год являлся министром здравоохранения Калужской области. 4 марта прошлого года попал в серьёзное ДТП, когда на служебной машине направлялся в город Киров Калужской области на отчёт главы местной администрации. Получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.