Работа над законопроектами, призванными улучшить соцположение учителей и врачей. Доступность ФАПов сельскому населению. Борьба с рюмочными в жилых домах и рядом со школами. И был ли

Работа над законопроектами, призванными улучшить соцположение учителей и врачей. Доступность ФАПов сельскому населению. Борьба с рюмочными в жилых домах и рядом со школами. И был ли московский мусор на владимирской земле. Об актуальном говорим сегодня с депутатом Законодательного Собрания Иваном Алтуховым (фракция РПСС).