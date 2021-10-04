В Кремле прокомментировали отставку губернатора Владимирской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября, ответил на вопросы журналистов по поводу
<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2021-kreml-poluchil-zayavlenie-ob-otstavke-vladimira-sipyagina.html" target="_blank">Кремль получил заявление об отставке Владимира Сипягина</a> - В Кремле прокомментировали отставку губернатора Владимирской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября, ответил на вопросы журналистов по поводу
[url=https://33live.ru/novosti/04-10-2021-kreml-poluchil-zayavlenie-ob-otstavke-vladimira-sipyagina.html]Кремль получил заявление об отставке Владимира Сипягина[/url] - В Кремле прокомментировали отставку губернатора Владимирской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября, ответил на вопросы журналистов по поводу