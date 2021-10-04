В Кремле прокомментировали отставку губернатора Владимирской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября, ответил на вопросы журналистов по поводу

В Кремле прокомментировали отставку губернатора Владимирской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 октября, ответил на вопросы журналистов по поводу ухода с поста главы 33 региона Владимира Сипягина. Официальный представитель Кремля сообщил, что заявление об отставке находится в данный момент на рассмотрении. Получили. На рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно. \цитирует Дмитрия Пескова “Интерфакс”\