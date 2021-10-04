4 октября региона возглавил врио губернатора Александр Авдеев.
Президент России Владимир Путин сегодня, 4 октября подписал указ о сложении полномочий губернатора Владимирской области, члена ЛДПР Владимира Сипягина, и назначении временно исполняющим обязанности главы администрации региона члена «Единой России» Александра Авдеева.
Эта новость была озвучена в 16:20 в прямом эфире телеканал «Россия 24» в сюжете о встрече президента Владимира Путина с Авдеевым в режиме видео-конференц-связи.
Что известно об Александре Авдееве?
Управленческий опыт Александра Александровича Авдеева на руководящих должностях в муниципальных и региональных администрациях — 3 года в должности заместителя мэра Калуги, 5 лет на посту главы Обнинска Калужской области и ещё 1 год Авдеев был вице-губернатором Калужской области, после чего стал депутатом Госдумы от «ЕР».
В Государственной думе 7 созыва Авдеев входил в комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и в комитет по контролю и регламенту. По официальным данным сайта Госдумы, с октября 2016 по июнь 2021 года Авдеев активно посещал заседания парламента — 95,1% участия. 73,2% законопроектов Авдеев поддержал, в 26,5% случаев не голосовал, голос «против» от Авдеева - в рамках статистической погрешности 0,3%.
По партийной линии Александр Авдеев до последнего времени руководил Центральным межрегиональным координационным советом «Единой России».
Как стало известно из СМИ, Александр Авдеев предпочитает активный отдых. Немного увлекается футболом, баскетболом, плаванием, виндсёрфингом, зимней и летней рыбалкой. В молодости был металлистом.
Калужские журналисты говорят, что «Сан Саныч интеллигентен и отзывчив на комментарии и интервью».
Биография Александра Авдеева.
Родился 12 августа 1975 года в г. Калуга Калужской области.
Образование высшее:
1999 год – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана;
2004 год – Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт);
2017 год – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовая деятельность:
1996 – 1998 гг. Контролёр-оператор по обслуживанию юридических лиц Калужского городского отделения № 8389 Сбербанка РФ, г. Калуга;
1999 – 2001 гг. Финансист-аналитик Государственного фонда поддержки малого предпринимательства, г. Калуга;
2001 – 2001 гг. Финансист-аналитик ООО «Коралл-Сервис», г. Калуга;
2002 – 2006 гг. Финансовый аналитик, начальник финансово-аналитического отдела ООО «Группа Эликор», г. Калуга;
2006 – 2007 гг. Финансовый директор ОАО «Компания Славич», г.Переславль-Залесский Ярославской области;
2007 – 2010 гг. Заместитель начальника управления, заместитель городского головы – начальник управления экономики и имущественных отношений городской управы городского округа, г.Калуга;
2010 – 2015 гг. заместитель главы администрации города по экономическому развитию, глава администрации муниципального образования, г. Обнинск Калужской области;
2015 – 2016 гг. заместитель губернатора Калужской области;
С 2016 года — депутат Госдумы 7 созыва.