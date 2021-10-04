4 октября региона возглавил врио губернатора Александр Авдеев.

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 октября подписал указ о сложении полномочий губернатора Владимирской области, члена ЛДПР Владимира Сипягина, и назначении временно исполняющим обязанности главы администрации региона члена «Единой России» Александра Авдеева.Эта новость была озвучена в 16:20 в прямом эфире телеканал «Россия 24» в сюжете о встрече президента Владимира Путина с Авдеевым в режиме видео-конференц-связи.Что известно об Александре Авдееве?Управленческий опыт Александра Александровича Авдеева на руководящих должностях в муниципальных и региональных администрациях — 3 года в должности заместителя мэра Калуги, 5 лет на посту главы Обнинска Калужской области и ещё 1 год Авдеев был вице-губернатором Калужской области, после чего стал депутатом Госдумы от «ЕР».В Государственной думе 7 созыва Авдеев входил в комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и в комитет по контролю и регламенту. По официальным данным сайта Госдумы, с октября 2016 по июнь 2021 года Авдеев активно посещал заседания парламента — 95,1% участия. 73,2% законопроектов Авдеев поддержал, в 26,5% случаев не голосовал, голос «против» от Авдеева - в рамках статистической погрешности 0,3%.По партийной линии Александр Авдеев до последнего времени руководил Центральным межрегиональным координационным советом «Единой России».Как стало известно из СМИ, Александр Авдеев предпочитает активный отдых. Немного увлекается футболом, баскетболом, плаванием, виндсёрфингом, зимней и летней рыбалкой. В молодости был металлистом.Калужские журналисты говорят, что «Сан Саныч интеллигентен и отзывчив на комментарии и интервью».Биография Александра Авдеева.Родился 12 августа 1975 года в г. Калуга Калужской области.Образование высшее:1999 год – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана;2004 год – Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт);2017 год – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.Трудовая деятельность:1996 – 1998 гг. Контролёр-оператор по обслуживанию юридических лиц Калужского городского отделения № 8389 Сбербанка РФ, г. Калуга;1999 – 2001 гг. Финансист-аналитик Государственного фонда поддержки малого предпринимательства, г. Калуга;2001 – 2001 гг. Финансист-аналитик ООО «Коралл-Сервис», г. Калуга;2002 – 2006 гг. Финансовый аналитик, начальник финансово-аналитического отдела ООО «Группа Эликор», г. Калуга;2006 – 2007 гг. Финансовый директор ОАО «Компания Славич», г.Переславль-Залесский Ярославской области;2007 – 2010 гг. Заместитель начальника управления, заместитель городского головы – начальник управления экономики и имущественных отношений городской управы городского округа, г.Калуга;2010 – 2015 гг. заместитель главы администрации города по экономическому развитию, глава администрации муниципального образования, г. Обнинск Калужской области;2015 – 2016 гг. заместитель губернатора Калужской области;С 2016 года — депутат Госдумы 7 созыва.