Жителей Центральной России ждет продолжение золотой осени. Соответствующим прогнозом поделился метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам ..

Жителей Центральной России ждет продолжение "золотой осени". Соответствующим прогнозом поделился метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, в ближайшие дни в регионе будет солнечно и безветренно. Такая погода продержится, как минимум – до пятницы. При этом ожидаются рекордно высокие показатели атмосферного давления – до 762-764 миллиметров ртутного столба, сообщает телеканал "".