В новом голосовании на сайте Активный гражданин приняли участие свыше 224 тысяч человек.

В новом голосовании на сайте "Активный гражданин" приняли участие свыше 224 тысяч человек.Жители Москвы выбрали лучшие парки для вечерних прогулок. В голосовании было представлено 16 мест отдыха. Каждый мог выбрать до пяти вариантов.Самым популярным местом для прогулок в столице оказался Парк Горького (станции метро "Парк Горького", "Октябрьская"). Со смотровой площадки на арке главного входа видны Воробьевы горы, Нескучный сад, Шуховская и Останкинская башни. Парк набрал 40 368 голосов.Второе место занял музей-заповедник "Царицыно" с павильоном "Миловида", расположенном на холме у Верхнего Царицынского пруда (ст. м. "Царицыно" и "Орехово"). Это место выбрали 36 311 человек. На 264 голоса меньше набрал парк "Ходынское поле" (ст. м. "ЦСКА") с панорамными качелями и лежаками на искусственных холмах.На четвертом месте по популярности – набережная Москвы-реки в парке "Фили" (ст. м. "Пионерская", "Молодежная"). Это место выбрали 36 206 человек. Пятое место у Измайловского парка (ст. м. "Партизанская", "Шоссе Энтузиастов"), который набрал 34 798 голосов."Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота – золотая осень в разгаре", – мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".Далее в рейтинге расположились набережная Большого Дворцового пруда в парке музея-усадьбы "Кусково" (34 116 голосов), Дьяково городище музея-заповедника "Коломенское" (32 543 голоса), Шибаевский пруд в парке "Кузьминки" (23 826 голосов), мостики на прудах парка Дружбы (22 069 голосов), набережная Химкинского водохранилища (21 056 голосов) и Большой Каменный мост в сквере по Олонецкому проезду (19 402 голоса).