За последние сутки коронавирус в России унес жизни 890 человек. Это рекорд с начала пандемии. Пресс-секретарь президента Владимира Путина сообщил, какими темпами идет вакцинация населения.

За последние сутки коронавирус в России унес жизни 890 человек. Это рекорд с начала пандемии. Пресс-секретарь президента Владимира Путина сообщил, какими темпами идет вакцинация населения.По словам Дмитрия Пескова, ситуация с прививочной кампанией в стране оставляют желать лучшего. Официальный представитель Кремля заявил, что "ничего не изменилось". К сожалению, темпы вакцинации, несмотря готовность инфраструктурыи возможности, далеки от идеала.Дмитрий Песков в очередной раз призвал россиян прививаться от коронавируса. Он подчеркнул, что это единственный способ защитить свою жизнь от коварной инфекции, передаетПресс-секретарь главы государства добавил, что причины провала кампании по вакцинации в том, что имеет место недостаточноактивное разъяснение безальтернативности прививки. Ранее Дмитрий Песков говорил, что непривитым людям будет, которые отказались от вакцинации от коронавируса, будет жить менееудобно, чем привитым.По его словам, президент России является сторонником ограничений для антипрививочников.Напомним, в России действует масочный режим.Как писали "Дни.ру", в окружении Владимира Путина десятков человек заразились коронавирусом. С одним из них президент общался ежедневно. Из-за этого российский лидер .