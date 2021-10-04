Произошло это на комитете ЗС по ЖКХ, где обсуждались результаты очередной проверки Счётной палаты. А именно – как тратил бюджетные деньги «Облстройзаказчик»? Из областного бюджета

Произошло это на комитете ЗС по ЖКХ, где обсуждались результаты очередной проверки Счётной палаты. А именно – как тратил бюджетные деньги «Облстройзаказчик»? Из областного бюджета госучреждению направили субсидий на 710 миллионов рублей – для содержания имущества аэродрома «Добрынское», и на вложения в объекты капстроительства государственной собственности. Проверка обнаружила, что осваивались эти деньги крайне неэффективно. Зато