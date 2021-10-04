Злоумышленники позвонили 88-летней жительнице столицы и представились сотрудниками юридической фирмы...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионерки путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленники позвонили 88-летней жительнице столицы и представились сотрудниками юридической фирмы. Они узнали, что ранее она потеряла денежные средства, вложив их в несколько компаний. Звонившие предложили юридические услуги за денежное вознаграждение, пообещав вернуть ранее вложенные средства с процентами, а также переданные им деньги, на что пожилая женщина согласилась. Спустя некоторое время пенсионерка в офисе на Летниковской улице подписала предложенный договор. Затем в банке, куда она приехала с одним из злоумышленников, сняла деньги и впоследствии передала их ему.Позже, не дождавшись перевода денег, потерпевшая позвонила юристам, но они уклонились от встречи, а затем вовсе перестали выходить на связь. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из хостелов на Щелковском шоссе задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 25 и 26 лет. Юристами они не являлись, а переговорную комнату в офисе на Летниковской улице сняли на два часа. Со слов злоумышленников, с похищенной суммы они вместе получили 75 тысяч рублей, а остальные деньги передали неустановленному сообщнику.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание сообщников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60