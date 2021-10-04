Злоумышленник заключал договоры на выполнение работ с клиентами, получал оплату, однако не исполнял взятые на себя обязательства и не возвращал денежные средства...

«Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело об 11 фактах мошенничества.Установлено, что 42-летний фигурант уголовного дела, являясь генеральным директором одной из Зеленоградских фирм по изготовлению, доставке и монтажу стеклопакетов, в период с 2016 по 2020 год заключал договоры на выполнение работ с клиентами, получал оплату на проведение работ, однако не исполнял взятые на себя обязательства и не возвращал денежные средства.В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению 11 эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому предъявлено обвинение.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31