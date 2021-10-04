Злоумышленник заключал договоры на выполнение работ с клиентами, получал оплату, однако не исполнял взятые на себя обязательства и не возвращал денежные средства...
«Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело об 11 фактах мошенничества.
Установлено, что 42-летний фигурант уголовного дела, являясь генеральным директором одной из Зеленоградских фирм по изготовлению, доставке и монтажу стеклопакетов, в период с 2016 по 2020 год заключал договоры на выполнение работ с клиентами, получал оплату на проведение работ, однако не исполнял взятые на себя обязательства и не возвращал денежные средства.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению 11 эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.
Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому предъявлено обвинение.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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