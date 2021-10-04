Благодаря принятым органами прокуратуры Владимирской области мерам, работникам завода выплачена...

Благодаря принятым органами прокуратуры Владимирской области мерам, работникам завода выплачена зарплата на сумму более 1,5 млн. рублей.Муромской городской прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Муромский радиозавод».Установлено, что 244 работникам указанного предприятия частично не выплачена зарплата, а также денежная компенсации за ее задержку. Сумма долга составила более 1,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.Руководителю предприятия внесено представление, по результатам его рассмотрения все выплаты произведены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, городским прокурором в интересах 39 работников завода в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате на общую сумму 188 тыс. рублей, которые удовлетворены, выплаты произведены.Фото: заводы.рф