Депутат госдумы седьмого созыва, единоросс Александр Авдеев назначен исполняющим обязанности...

Депутат госдумы седьмого созыва, единоросс Александр Авдеев назначен исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Владимирской области» члена ЛДПР Владимира Сипягина. Информация об этом уже опубликована на сайте kremlin.ruСорокашестилетний политик Авдеев ранее занимал должность заместителя губернатора Калужской области, пять лет проработал главой администрации города Обнинска.Известно, что он увлекается футболом, баскетболом и зимней рыбалкой, слушает хэви-метал и любит книги Толкиена.