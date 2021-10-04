Долгожданное событие этого года. Яркий праздник для детей и взрослых и невероятная атмосфера. Розыгрыш призов в торговом центре «Меридиан» состоялся. Гостей ждала музыкальная программа,

Долгожданное событие этого года. Яркий праздник для детей и взрослых и невероятная атмосфера. Розыгрыш призов в торговом центре «Меридиан» состоялся. Гостей ждала музыкальная программа, освежающие коктейли, крио шоу, сюрпризы и подарки. Итоги акции «Лови удачу, вези на дачу» должны были подвести ещё в июне, однако пандемия внесла свои коррективы. С весны самые преданные покупатели хранили