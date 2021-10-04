Живая нить традиций. В Суздале отшумела широкая Ефросиньевская ярмарка. О её прошлом и настоящем -...

Живая нить традиций. В Суздале отшумела широкая Ефросиньевская ярмарка. О её прошлом и настоящем - Мария Платанюк.Ефросиньевскую ярмарку открывают колокольные звоны мастера Валерия Гаранина. После церковной службы на Торговой площади освящают ряды. Торгу - быть!Широкая ярмарка названа в честь святой Ефросинии Суздальской. Дни её памяти приходятся именно на это время.Ефросиньевская ярмарка - она ​​в десятке лучших осенних гастрономических фестивалей страны - продолжает нить традиций. В древнем Суздале на Торговой площади она проводилась ежегодно, начиная с 1853-го. «На паузу» поставила коллективизация. А возродили Ефросиньевскую уже в новом веке, по "музейной" инициативе. 15 лет назад.Алексей Сараев , глава администрации Суздальского района:- Ярмарка сначала была довольно скромной, сейчас довольно значима. Люди приезжают из соседних регионов. В этом году она немного сужена по определенным причинам. Но главное - в этот день всегда хорошая погода.Константин Васин , ведущий Ефросиньевской ярмарки:- По инициативе нашей знаменитой Алисы Аксёновой в 2007-м году и была реконструирована эта ярмарка, воссоздана в городе Суздале.Ефросиньевская - это сочные краски урожая. Представители территорий угощают традиционными русскими блюдами. Никакого фаст-фуда. Только исконные рецепты.Татьяна Кошелюк , главный администратор Дома культура поселка Садовый:- Мы привезли сельские продукты, самые вкусные, экологичные, чистые. И мы даже приготовили из них десерты. Это яблоки. В этом году - шикарный урожай.Татьяна Киреева, администратор Дома культуры села Суходол:- Мы довольны. В этом году всё очень уродилось.Территории не только представили лучшее. Павловское сельское поселение приглашает посетить и специальную фотозону. Чтобы увезти на память не только эмоции, палитру вкусов, но и самые яркие кадрыАлександр Гончаров - уроженец Донбасса. В Суздальское Ополье окончательно переехал 8 лет назад. Здесь водитель международного класса осел на земле. Благодаря социальному контракту Алексей Петрович открыл пасеку. И сегодня угощает свежим мёдом.Это, к примеру, богатый стол от Гаврилов-Посада. Прежде - части Владимирской губернии. "Приезжаем, в первую очередь, за атмосферой", - замечают соседи.Маргарита Ефимова, ведущий методист Дома культуры Гаврилов-Посадского района:- Я считаю, что это очень нужно. Чтобы люди как-то сплотились. Сами знаете, что в последнее время происходит.Здесь и ряды ремесленные. Наталья Миронова руководит народной студией. Всех желающих готова научить работе с веретеном.Наталья Миронова, руководитель народной студии:- Уходит примерно полчаса. На Руси детей за прялку сажали с трёх лет.На центральной сцене весь день выступали творческие коллективы. А реконструкторы из Боголюбоваали искусство владения оружием.Андрей Красильников , руководитель клуба реконструкции «Волчий глаз»:- У нас 2 клуба - "Волчий глаз" и "Дружина Андрея Боголюбского". Вместе мы - объединение "Град Владимир".Возрожденную Ефросиньевскую по праву можно назвать памятником нематериальной культуры. Как и полтора столетия назад, в древнем городе её любят и ждут.Мария Платанюк, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».