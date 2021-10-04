Множество нарушений и неэффективное расходование средств. Счётная палата проверила деятельность...

Множество нарушений и неэффективное расходование средств. Счётная палата проверила деятельность "Облстройзаказчика". Этому вопросу посвятили заседание комитета Заксобрания по вопросам ЖКХ и строительства.Именно "Облстройзаказчик" отвечает за строительство социальных и коммунальных объектов. Так, из областного бюджета за последние 2 года госучреждение получило субсидий на сумму свыше 700 миллионов рублей - на объекты капстроительства и для содержания аэродрома "Добрынское". Проверка Счётной палаты выявила, что средства освоены неэффективно, к тому же есть многочисленные нарушения законодательства, в том числе коррупция. Как заявил депутатам новый директор "Облстройзаказчика" Дмитрий Грибов, все нарушения известны и сейчас ведётся работа по их устранению. Провести работу над ошибками нужно в установленный парламентариями срок.Андрей Фатеев, председатель комитета по вопросам ЖКХ, строительства, связи и дорожного хозяйства Законодательного собрания Владимирской области:- Было отрадно услышать выступление нового директора "Облстройзаказчика", который сообщил нам, что все эти вопросы не только на карандаше, они о них знают, но они их решают. Положительная динамика действительно присутствует. Мы сегодня установили срок до 1 ноября, когда ещё раз совместно заслушаем руководителя «Облстройзаказчика» и директора департамента архитектуры и строительства Владимирской области. Надеемся, что эта динамика сохранится и большинство вопросов будет закрыто.