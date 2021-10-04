Новый врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам 2020 года заработал чуть более 5,6 миллионов рублей. Его супруга в прошлом году заработала на миллион меньше. Эти данные

Новый врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам 2020 года заработал чуть более 5,6 миллионов рублей. Его супруга в прошлом году заработала на миллион меньше. Эти данные опубликованы на сайте Госдумы. Примечательно, что в собственности у Александра Авдеева автомобиль не премиум класса, как у многих других депутатов Госдумы, а Шевроле Нива. Супруга уже врио