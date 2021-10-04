Похищенное имущество возвращено законной владелице.

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району с заявлением о пропаже имущества из квартиры обратилась жительница одной из местных деревень. Общий материальный ущерб составил 10 000 рублей.В ходе опроса было установлено, что в квартире проживает бывший супруг потерпевшей. Накануне пропажи он привел в квартиру мужчину, с которым познакомился на улице. Вместе с ним они распивали спиртное.В результате оперативно-розыскных мероприятий личность незнакомца и его местонахождение были установлены. Фигурант был задержан.Подозреваемый пояснил, что дождался, пока новый знакомый уснет, похитил из квартиры два телевизора и последствии продал их за 2000 рублей.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено законной владелице.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.