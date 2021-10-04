Подозреваемая, побоявшись сдавать экзамен, приобрела документ за деньги.

Днем 19 сентября наряд ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району прибыл на одну из улиц районного центра по сообщению о дорожно-транспортом происшествии. Участница ДТП, 23-летняя жительница Владимира, предъявила сотрудникам полиции водительское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности.Документ был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что бланк водительского удостоверения является поддельным.Девушка пояснила, что проходила обучение в автошколе, но сдавать экзамен побоялась и приобрела водительское удостоверение за деньги.В отношении фигурантки отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).