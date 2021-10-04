Полицейские получили наводку на 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, который мог быть причастен к торговле наркотиков. Правоохранители провели оперативную проверку – информаторы

Полицейские получили наводку на 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, который мог быть причастен к торговле наркотиков. Правоохранители провели оперативную проверку – информаторы оказались правы. Подозреваемого задержали, в его машине было обнаружено ведро конопли. Наркотик он перевозил по одной из улиц райцентра. Общая масса конопли составила 448 граммов. Как установили оперативники, подозреваемый вырастил коноплю на своем приусадебном