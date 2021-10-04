Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, кого, по его мнению, необходимо освободить от подоходного налога.

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, кого, по его мнению, необходимо освободить от подоходного налога.С 1 января 2021 года в налоговом законодательстве произошли изменения, касающиеся тех, кто в год зарабатывает больше пяти миллионов рублей. Для этих граждан ставка НДФЛ повысилась с 13% до 15%. Ярослав Нилов отметил, что эти денежные средства тратятся на лечение детей с редкими заболеваниями.Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что необходимо двигаться дальше и освободить от такого налога тех, чей ежемесячный заработок не превышает 20 тысяч рублей. По словам депутата Госдумы, Россия рано или поздно все равно придет к этому решению.Напомним, летом в Госдуму был законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Нилов и его коллеги считают, что необходимо установить предел выплат по ЖКХ относительно совокупных доходов семьи в 15%.Ранее "Дни.ру" о том, что примерно половина россиян тратит или собирается потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки. Такие данные были получены в ходе опроса, который провел один из отечественных банков.