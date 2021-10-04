Коронавирус в России сегодня продолжил укреплять позиции. Власти допускают возможность новых ограничений.

Коронавирус в России сегодня продолжил укреплять позиции. Власти допускают возможность новых ограничений.За минувшие сутки в России было выявлено почти 26 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привел российский оперативный штаб по коронавирусу.Суточный прирост зараженных составил 25 781, что стало максимальным показателем с начала января, пишет . Выздоровели 14 526 человек, умерли 883 пациента. Таким образом, общее число заболеваний за все время пандемии в стране составило 7 612 317, а выздоровлений – 6 740 491. Число летальных исходов достигло 210 801.Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляется в Москве: там за день выявили 4410 инфицированных людей, 1956 случаев выздоровления и 66 смертей. На втором месте среди регионов и субъектов России по тяжести ситуации находится Санкт-Петербург с 2198 зараженных, 377 поправившихся и 60 умершими людьми, сообщает телеканал "".Тройку антилидеров замыкает Московская область, где заболели 1733 человека. По данным "", это рекордное количество зараженных с 27 июля. В Подмосковье инфекцию сумели побороть 1015 человек, а умерли от осложнений 12 человек.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что его ведомство не планирует закрывать школы на карантин. Однако он не исключил такую возможность при крайней необходимости, передает