Парк открылся у нового физкультурного-оздоровительного комплекса. Его украсили больше двух десятков...

Парк открылся у нового физкультурного-оздоровительного комплекса. Его украсили больше двух десятков изваяний из белого камня. Их авторы - участники Первого и второго симпозиумов скульпторов. Вот уже второй год подряд по приглашению главы администрации Собинского района Александра Разова художники из разных регионов, стран приезжают на пленэр. Руководит им заслуженный художник России - скульптор Игорь Черноглазов. Белый камень для скульптур выбран неслучайно. Известняк - традиционный материал для владимирской земли. Из него построены Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Рождественский собор в Суздале.Анна Федотова, директор управления по культуре, физической культуре и спорту , туризму и молодежной политике администрации Собинского района:- Мы очень благодарны тем симпозиумам, которые проходят у нас в Собинском районе. Их уже было два. Скульптуры олицетворяют виды спорта, а второй симпозиум-это по видам искусств. Поэтому люди, которые смотрят на эти скульптуры видят не только творчество, творчество и душу скульпторов, которые приехали со всей России, скажем так, но и еще узнают виды творчества, которые в нашем районе.