Перед судом предстанет 49-летняя жительница Собинки. Женщину обвиняют в убийстве сожителя. Как установило следствие, пара прожила вместе 23 года. Следком сообщает, что мужчина постоянно

Перед судом предстанет 49-летняя жительница Собинки. Женщину обвиняют в убийстве сожителя. Как установило следствие, пара прожила вместе 23 года. Следком сообщает, что мужчина постоянно злоупотреблял спиртными напитками. На этой почве у него сожительницей начал ссора. Словами решить конфликт не удалось, женщина схватилась за нож и ударила 46-летнего сожителя в грудь. От полученной раны потерпевший скончался