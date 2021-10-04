В ходе мероприятий сотрудниками полиции выявлено 165 преступлений превентивного характера, составлено 337 административных протоколов по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои»...

С целью выявления лиц, склонных к совершению семейно-бытовых правонарушений и пресечения противоправных преступлений на территории Москвы с 22 по 27 сентября 2021 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Превентив».В ходе мероприятий сотрудниками полиции выявлено 165 преступлений превентивного характера, составлено 337 административных протоколов по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои».Помимо этого, поставлено на учет 1223 гражданина, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, больных алкоголизмом или наркоманий, а также родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве