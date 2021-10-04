ЧП произошло поздно вечером накануне на улице Муромской в Вязниках. Пожарным поступило сообщение о возгорании в автомобиле – горел моторный отсек УАЗа. Спасатели не допустили

ЧП произошло поздно вечером накануне на улице Муромской в Вязниках. Пожарным поступило сообщение о возгорании в автомобиле – горел моторный отсек УАЗа. Спасатели не допустили распространение пламени на весь автомобиль. Обошлось без пострадавших. Ликвидировали возгорание 13 человек и 3 спецмашины. О причинах пожара не сообщается.