Злоумышленник в ночное время у остановки общественного транспорта вступил в беседу с потерпевшим, который находился в состоянии опьянения...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в грабеже в отношении приезжего мужчины», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Как установили полицейские, злоумышленник в ночное время у остановки общественного транспорта вступил в беседу с потерпевшим, который находился в состоянии опьянения. В дальнейшем разговор перерос в драку, в ходе которой мужчина нанес жертве несколько ударов в область головы и тела, а также похитил мобильный телефон. Позже с банковского счета потерпевшего были похищены денежные средства через мобильное приложение в телефоне. Общая сумма ущерба составила 77 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18