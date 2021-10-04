Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Шаткое положение
Земля уходит из-под ног! Жилой дом...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Шаткое положение
Земля уходит из-под ног! Жилой дом по улице Семашко во Владимире сползает в овраг. Есть ли у жителей шанс на перемены?
- Мнение эксперта ОНФ
Автобусы тесные и несовременные. Председатель Общероссийского объединения пассажиров оценил общественный транспорт Владимира.
- Горы, море, арт-объекты
Музыканты, танцоры и актёры в одной палатке. Фестиваль Таврида-Арт в Крыму. Кто представлял наш регион?