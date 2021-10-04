Смотрите в программе Вести-Владимир: - Шаткое положение Земля уходит из-под ног! Жилой дом...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Шаткое положениеЗемля уходит из-под ног! Жилой дом по улице Семашко во Владимире сползает в овраг. Есть ли у жителей шанс на перемены?- Мнение эксперта ОНФАвтобусы тесные и несовременные. Председатель Общероссийского объединения пассажиров оценил общественный транспорт Владимира.- Горы, море, арт-объектыМузыканты, танцоры и актёры в одной палатке. Фестиваль Таврида-Арт в Крыму. Кто представлял наш регион?